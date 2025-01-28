Kremlin, Rus Gazı Satışının Ticari Bir Konu Olduğunu Vurguladı

Dünya

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya satışının ticari bir konu olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki bazı konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya satışının ticari bir konu olduğunu belirterek, " Rusya, bu ticaretin devam etmesini istiyor. Ürünlerimizi satmakla ilgileniyoruz" dedi.

Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan zarar gördüğünü kaydeden Peskov, bu yaptırımları uluslararası hukuka aykırı ve yasa dışı kısıtlamalar olarak tanımladıklarını ifade etti.

Peskov, Rus gazının Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya sevkiyatına ilişkin Avrupa nezdinde yapılması beklenen görüşmelere ilişkin, "Rusya, bu ticaretin devam etmesini istiyor. Ürünlerimizi satmakla ilgileniyoruz" diye konuştu.