Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık! - Son Dakika

Günlük basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Ukrayna'nın müzakere sürecinden çekilme planları soruldu.

Peskov, "Önceden olduğu gibi, müzakere rotasında herhangi bir dinamikten söz etmek pek mümkün değil, daha çok aksi yönde şeyler oluyor. Ukrayna tarafının tutarsızlığı da bizim tarafımızdan çeşitli düzeylerde birçok kez tespit edildi. Her gün tutum değiştiriyorlar, Kiev'den bu tür (müzakere sürecinden çekilmeyle ilgili) açıklamalar giderek fazla duyuluyor. Bunları tespit ediyoruz" yanıtını verdi.

"KİEV GÜVEN VERMİYOR"

Sputnik'in haberine göre, Kremlin'in Ukraynalı müzakerecilerin tutarsız tavrına olumsuz baktığını kaydeden Peskov, bunun müzakere sürecinin olumlu sonuçlanacağına dair güven aşılamadığını belirtti.

Rus birliklerin Mariupol'de Azovstal çelik fabrikasında taarruz gerçekleştirmediğini kaydeden Peskov, o bölgedeki militanların ateş mevzilerine geçme girişimlerini bastırma çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Azovstal'deki taarruzu durdurma emrinin bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini ifade eden Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taarruz yok. Militanların ateş mevzilerine geçme girişimleriyle bağlantılı olarak durumda tırmanmalar görüyoruz. Bu girişimler, son derece hızlı bir şekilde bastırılıyor."

"BATI BASININDAKİ İDDİALAR SAÇMALIK"

Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü'nde savaş ve seferberlik ilan edeceğine yönelik iddialara da yanıt veren Peskov, Batı basınında yer alan iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirdi.

"Rusya'ya yaptırımlar yoluyla zarar vermeye çalışan ülkelerin büyük bir bedel ödemek zorunda kalacağını" söyleyen Peskov, "Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların yaptırımlar nedeniyle ödeyeceği bedelin her gün artacağını" ifade etti.