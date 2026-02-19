Kremlin: Üçlü Görüşmeler Gizli Aşamada - Son Dakika
Kremlin: Üçlü Görüşmeler Gizli Aşamada

Kremlin: Üçlü Görüşmeler Gizli Aşamada
19.02.2026 14:52
Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin kamuya kapalı bir aşamada olduğunu belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerle ilgili, "Şu anda görüşmeler kamuoyuna açıklanması mümkün olmayan bir aşamada" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmenin içeriğine dair bilgi vermek istemediklerini bildirdi. Peskov, "Şu anda, görüşmeler kamuoyuna açıklanması mümkün olmayan bir aşamada" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki müzakere turunun tarihinin belirsiz olduğunu kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin planlanmadığını belirtti.

Peskov, İran'la ilgili değerlendirmesinde, "Rusya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. İranlı dostlarımızı ve bölgedeki tüm tarafları ihtiyatlı davranmaya, sorunların çözümünde siyasi ve diplomatik araçları benimseye çağırıyoruz. Bölgede gerginliğin arttığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

İran ile Rusya'nın Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat düzenlemesine ilişkin ise Peskov, "Bu, planlı ve önceden kararlaştırılan tatbikat" diye konuştu.

