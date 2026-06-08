Kremlin: Ukrayna Saldırıları Barışçı Çözümleri Zorluyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın saldırılarının barışçıl çözüme yönelik girişimleri zorlaştırdığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamada bulundu. Peskov, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin liderlerinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Londra'da yaptıkları görüşmenin ardından, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin kabul ettikleri bildiriyi değerlendirdi. Peskov, bildirinin, liderlerin hem barışı konuştukları hem de çatışmaları sürdürmek için Kiev yönetimine yeni silah üretimi konusunda destek sağlama niyetinde olduklarını gösterdiğini belirtti. Peskov, "Bu Avrupalı ülkelerin tutarsızlığını gösteriyor ve gerçek niyetini ortaya koyuyor" dedi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yolcu treninin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını belirten Peskov, "Bu, Kiev yönetiminin suç teşkil eden eylemidir. Bu tür eylemler, barışçıl çözüme yönelik her türlü girişimi zorlaştırıyor. Barışçıl çözüme açığız. Ancak Kiev yönetimi, bu süreci dondurmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.