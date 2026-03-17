KÜBA açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Küba'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Guantanamo bölgesine bağlı Maisi'nin 49 kilometre güneybatı açıkları olduğu kaydedildi. Yaklaşık 11,6 kilometre derinlikteki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
