Küba'da sivrisinek kaynaklı salgın hastalıklar nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti

02.12.2025 13:30
Küba'da sivrisinek kaynaklı salgın hastalıkların etkisini artırdığı ve 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Küba Sağlık Bakanı Yardımcısı Carilda Pena, Dang virüsü nedeniyle 12, Chikungunya nedeniyle ise 21 kişinin öldüğünü açıkladı. Pena, 21'inin 18 yaş altında olduğunu belirtti.

Küba Sağlık Bakanı Yardımcısı Carilda Pena, ülkede sivrisinek kaynaklı hastalıkların arttığını belirterek, Dang virüsü nedeniyle 12, Chikungunya nedeniyle ise 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pena, yaşamını yitirenlerin en az 21'inin 18 yaş altında olduğunu ifade etti.

DANG VİRÜSÜ NEDİR?

Dang virüsü (DENV), özellikle Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara geçen bir virüstür. Tropikal ve subtropikal iklim kuşaklarında yaygın olarak görülür.

HASTALIK NASIL BELİRTİ VERİR?

Dang enfeksiyonu genellikle ani yüksek ateş ile başlar. Bunun yanında şu belirtiler sık görülür: Şiddetli baş ağrısı, gözlerin arkasında ağrı, eklem ve kas ağrıları, bulantı-kusma, cilt döküntüsü ve halsizlik. Bazı vakalarda hastalık "dang kanamalı ateşi" adı verilen ağır bir tabloya dönüşebilir. Bu durumda iç kanama, tansiyon düşüklüğü ve şok gelişebilir.

HIZLI YAYILAN BİR SAĞLIK TEHDİDİ

Dünya Sağlık Örgütü, dang virüsünün dünya genelinde en hızlı yayılan sivrisinek kaynaklı enfeksiyonlardan biri olduğunu vurguluyor. Her yıl 100 milyondan fazla kişi dang ile enfekte oluyor.

CHIKUNGUNYA NEDİR?

Chikungunya, Aedes türü sivrisineklerle bulaşan viral bir enfeksiyon hastalığıdır. En belirgin özelliği, aniden başlayan yüksek ateş ve şiddetli eklem ağrılarıdır. Bu eklem ağrıları bazen haftalar, hatta aylar boyunca devam edebilir ve bazı kişilerde kronikleşebilir. Hastalık; baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, cilt döküntüsü ve zaman zaman mide bulantısı gibi belirtilerle seyreder. Dengue ve Zika virüsleriyle aynı bölgelerde yayılır ve benzer şekilde bulaşır, ancak chikungunya eklem ağrılarının şiddeti açısından onlardan ayrılır.

Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Tedavi, ağrı ve ateşin kontrolü, bol sıvı alımı ve istirahat üzerine kuruludur. En önemli korunma yöntemi sivrisinek ısırıklarını engellemektir; bunun için sivrisinek kovucular, koruyucu giysiler ve sivrisinek üreme alanlarının yok edilmesi gibi yöntemler önerilir. Genel olarak chikungunya çoğu kişinin birkaç hafta içinde iyileştiği, ancak eklem şikâyetlerinin uzun sürebildiği bir enfeksiyondur.

Kaynak: DHA

