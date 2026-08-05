Karanlığa gömülen ülkenin bakanından ABD\'ye zehir zemberek sözler: Soykırım niteliğinde

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, "Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukanın, özellikle de enerji alanındaki kuşatmasının doğrudan sonucu" dedi.

Yıllardır ABD yaptırımlarına maruz kalan ve uzun zamandır büyük çaplı elektrik kesintileriyle mücadele eden Küba'nın Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından Ulusal Elektrik Sistemi'ndeki (SEN) kesintiler ve ABD'nin ülkesine yönelik ambargosu ile ilgili açıklamada bulundu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez

"SOYKIRIM NİTELİĞİNDE"

ABD'nin ülkesine uyguladığı ablukayı "soykırım" olarak değerlendiren Rodriguez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve soykırım niteliğinde olarak nitelendirdiğimiz ablukanın, özellikle de enerji alanındaki kuşatmasının doğrudan sonucudur. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo yalnızca yakıtın serbestçe ithal edilmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) için gerekli yedek parça ve ekipmanların ülkeye girişini de önlüyor. Ayrıca diğer ülkelerden uzmanlarla iş birliğini güçleştiriyor ve uluslararası finansmana erişimi zorlaştırıyor."