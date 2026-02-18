Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi

Yurt dışında meydana gelen olayda, apartmanda evine girmek üzere olan küçük bir kız çocuğu, arkasından yaklaşan bir şahsın saldırısına uğradı.

TACİZ ETMEYE KALDI

Binaya girdiği sırada küçük çocuğun ağzını kapatarak taciz girişiminde bulunan saldırgan, çocuğun direnmesi ve çevredekilerin duyabileceği şekilde bağırması üzerine paniğe kapılarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Dehşet anları binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.