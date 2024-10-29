Küresel Ağaç Türleri Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Küresel Ağaç Türleri Tehdit Altında

Küresel Ağaç Türleri Tehdit Altında

IUCN, ağaç türlerinin %38'inin yok olma riski taşıdığını açıkladı. Koruma önlemleri şart.

29.10.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), tehdit altındaki türlerin kırmızı listesini güncelleyerek ilk küresel ağaç değerlendirmesine ilişkin bulguları paylaştı. Küresel değerlendirmede, tüm ağaç türlerinin üçte birinden fazlasının yok olma riski altında olduğu belirtildi.

Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Örgütü (BGCI) ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından derlenen ve binden fazla bilim insanının katkıda bulunduğu ağaçlara ilişkin değerlendirme, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenmekte olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'nda (COP16) açıklandı.

"Ağaçlar dünyanın her yerinde büyük tehdit altında..."

BGCI'de görev alan bilim insanı Emily Beech, dünyadaki ağaçların yüzde 38'inin şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Beech, "Ağaçlar dünyanın her yerinde büyük tehdit altında ama artık koruma eylemlerine öncelik verdiğimizden emin olmak için ihtiyaç duyduğumuz araçlara sahibiz" ifadelerine yer verdi.

Ağaçların 192 ülkede risk altında olduğu belirtilen raporda, arazilerin tarım ve ağaç kesimine açılmasının en büyük tehdidi oluşturduğu, ılıman bölgelerde ise zararlı böcekler ve hastalıklar ağaçları olumsuz etkilediği kaydedildi. Manolya, en çok tehdit altında olan ağaçlar arasında arasında yer alırken, meşe, akçaağaç ve eboni de risk altında bulunuyor.

"Eğer ağaçları kaybedersek, onlarla birlikte pek çok başka türü de kaybederiz"

Araştırmada yer alan bilim insanı Steven Bachman ise dünyadaki biyoçeşitlilik krizine dikkat çekti. Bachman, "Dünyanın dört bir yanındaki birçok ağaç türü, diğer birçok kuş, memeli, böcek ve mantar türü için yaşam alanı sağlıyor. Eğer ağaçları kaybedersek, onlarla birlikte pek çok başka türü de kaybederiz" dedi.

Kırmızı listede ayrıca, şimdiye kadar en az koruma endişesi taşıyan tür olarak kabul edilen Batı Avrupa kirpisinin "tehdide yakın" kategorisine gerilediği belirtilirken; bilim insanları, tarımsal yoğunlaşma, yollar ve kentsel gelişimin düşüşe neden olduğu değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Çevre, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küresel Ağaç Türleri Tehdit Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 00:31:08. #1.12#
SON DAKİKA: Küresel Ağaç Türleri Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.