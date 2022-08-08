Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek - Son Dakika
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Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek

08.08.2022 18:12
Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek

Bu sene yaz aylarının geç gelmesiyle birlikte mevsimlerin kaydığı da net şekilde gözlemlenmişti. Büyük Britanya Meteoroloji Kurumu Met Office'den ürküten haber geldi. Kış ayının daha geç geleceği ve ekim ayında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa'daki birçok ülke, çok sıcak bir yaz geçiriyor. İngiltere'de hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükselmesinin ardından vatandaşlar plajlara akın etti. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte havaların ne zaman soğuyacağı da merak edilmeye başlandı. Büyük Britanya Meteoroloji Kurumu Met Office ise kış aylarını dört gözle bekleyenleri üzecek bir gelişmeyi duyurdu.

NORMALDE 23 EYLÜL'DE SONA ERİYOR

Birleşik Krallık'ta yaz resmi olarak 23 Eylül'de sona erecek ve sonbahar aynı gün başlayacak. Fakat bu sene yaz aylarının geç gelmesiyle birlikte mevsimlerin kaydığı da net şekilde gözlemlendi. İşte Met Office, mevsimlerin kaymasıyla ilgili önemli detayları paylaştı.

EKİM AYININ DA SICAK GEÇECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Met Office sadece eylül ayının sonlarının değil, ekim ayının tamamının da yüksek sıcaklıklarla geçeceği bilgisini verdi. Ancak hava durumu tahmin merkezi, yaz aylarının sonunda yoğun yağışların şehirleri etkileyebileceği detayına da vurgu yaptı.

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