Yaptığı gaflarla sık sık gündem olan Biden, bu sefer de oğlunun ölüm sebebini yanlış söyledi

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Joe Biden, zaman zaman kürsüde ineceği yeri unutarak kimi zamanda yaptığı gaflar ile gündem oluyor. ABD Başkanı son yaptığı konuşmada söylemleri ile yine gündem oldu.

OĞLUNUN ÖLÜM NEDENİNİ UNUTTU

Biden yaptığı konuşmada, "Bunu Bronz Yıldız, üstün hizmet madalyası kazanmış ve Irak'ta hayatını kaybetmiş bir adamın babası olarak söylüyorum" dedi. Ama Beau, 2015 yılında beyin kanserinden ölmüştü.

BIDEN'IN ÖNCEKİ GAFI

Öte yandan Biden bu tür söylemleri sıklıkla yapıyor. Daha önceden de katıldığı bir etkinlikte kürsüdeyken, ağustos ayında hayatını kaybeden bir senatörü aramış ve "Jackie burada mısın? Jackie nerede?" ifadelerini kullanmıştı.

BEAU BİDEN KİMDİR?

ABD Başkanı Joe Biden'In oğlu Joseph Robinette "Beau" Biden, 2008 ve 2009 yıllarında, henüz genç bir subayken Irak işgalinde görev aldı. Irak işgalinden sonra Delaware Ulusal Muhafızları'na katıldı ve binbaşı rütbesine yükseldi. Daha sonra Delaware Eyaleti Başsavcısı olarak seçilen Biden, 2010'daki seçimi de kazandı. Fakat Joseph Beau Biden, hastalığı yüzünden 6 Ocak 2015'te görevini bıraktı.