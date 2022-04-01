Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu! - Son Dakika

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Washington'da İlerici Kürtaj Karşıtı Hareket isimli grubun liderlerinden biri olan ve kendini "Katolik anarşist" olarak niteleyen 28 yaşındaki Lauren Handy'nin evine düzenlenen baskında 5 fetüs bulundu.

BBC'nin haberine göre, memurlar, evdeki potansiyel biyolojik tehlike materyali hakkında bir ihbar aldıktan sonra Handy'nin evine gitti. Genç kadının evinin bodrumunda dondurucuda saklanan fetüsler çantalarla çıkarıldı. Handy gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Handy'nin 2020'de de bir kürtaj kliniğine zorla girdiği bildirildi. ABD'li kadın, suçlu bulunması halinde 11 yıla kadar hapis ve 350 bin dolara kadar para cezası alabilir.

''İNSANLAR DUYUNCA ÇILDIRACAKLAR''

Kürtaj karşıtı eylemci Lauren Handy'ye Çarşamba günü cinayet dedektiflerinin evinden ne çıkardığını sorulduğunda sadece "insanlar duyduklarında çıldıracaklar" cevabını vermiş.

LAUREN HANDY KİMDİR?

Handy, kürtaj karşıtı bir aktivist olup, "İlerici Kürtaj Karşıtı Ayaklanma" adlı bir örgütün Aktivizm Direktörüdür.