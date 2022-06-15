Kürtaj karşıtlığını protesto eden kadınlar, kilisede soyundu! - Son Dakika
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Kürtaj karşıtlığını protesto eden kadınlar, kilisede soyundu!

15.06.2022 15:48

ABD'de yaşanan olayda kürtaj karşıtı bir kiliseye giden 3 kadın, ayin esnasında soyunarak kürtaj karşıtlığını protesto etmek istedi. Bu sırada kadınların koluna giren kişiler, protestocuları yaka paça dışarı attı.

ABD'de kürtaj yanlısı 3 kadın, kürtaj karşıtlığıyla bilinen kiliseye ayin sırasında baskın yaptı. Bir anda soyunmaya başlayan kadınlar, o sırada ayinde olan kişiler tarafından büyük tepki gördü.

SLOGAN ATTILAR

Güvenlik güçlerini atlatıp içeri giren kadınlar, bir yandan soyunurken, diğer yandan da slogan atmaya başladı. Ayindeki vatandaşlar da kadınlara tepki göstererek, protestoyu sonlandırmalarını istedi.

YAKA PAÇA DIŞARI ATTILAR

Ayindeki vatandaşlar, duruma daha fazla tahammül edemeyerek protestoculara müdahalede bulundu. 3 kadın, yaka paça tutulduktan sonra dışarı atıldı.

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