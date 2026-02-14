Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı - Son Dakika
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte\'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı
14.02.2026 14:42
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rûdaw muhabirinin Kürtlere ilişkin sorusuna "Ben buraya Kürtler hakkında konuşmak için gelmedim" diyerek yanıt verdi ve açıklamasını sonlandırdı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konferans sırasında Rûdaw muhabiri Ala Şali'nin Kürtlere yönelik bir soru yöneltmesi üzerine salonda kısa süreli bir hareketlilik yaşandı.

"KÜRTLER HAKKINDA KONUŞMAYA GELMEDİM"

Şali'nin "Kürt IŞİD'i yendi…" diye başlayan sorusunu henüz tamamlamadan Rutte'nin, "Ben buraya Kürtler hakkında konuşmak için gelmedim" ifadelerini kullandığı ve ardından kürsüden ayrıldığı görüldü.

O anlar konferansı takip eden gazeteciler tarafından kaydedilirken Rûdaw muhabirinin Rutte'yi çekiştirdiği de görüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • eser demir eser demir:
    Türkiye de yaşayan Kürtleri tek çaresi adam gibi yaşamak başka yolunuz yok kimse size karıştı yok kendi kendinize haleniyonuz 27 6 Yanıtla
    Osman Dönmez Osman Dönmez:
    bu çoğrafyada adam gibi yaşamak isteyen herkes adam gibi yaşayacak kürt türk alevi sünni demeden.. 13 1
  • Alper Elma Alper Elma:
    Amerika ve İsrail'in maşalari 15 5 Yanıtla
  • boş hayaller boş hayaller:
    Kardeşiniz Kürtler ile ilgili muhabirin soru sormasından rahatsız olmuş gibisiniz. Rudaw'ı ve emekçilerini tebrik ediyorum. Daha kaliteli ve omurgalı yayın yapan çok az kanal var. 7 7 Yanıtla
  • Demir Demir Demir Demir:
    Nekadar mutlu oldunuz bu haberden 9 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
