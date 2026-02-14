NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konferans sırasında Rûdaw muhabiri Ala Şali'nin Kürtlere yönelik bir soru yöneltmesi üzerine salonda kısa süreli bir hareketlilik yaşandı.
Şali'nin "Kürt IŞİD'i yendi…" diye başlayan sorusunu henüz tamamlamadan Rutte'nin, "Ben buraya Kürtler hakkında konuşmak için gelmedim" ifadelerini kullandığı ve ardından kürsüden ayrıldığı görüldü.
O anlar konferansı takip eden gazeteciler tarafından kaydedilirken Rûdaw muhabirinin Rutte'yi çekiştirdiği de görüldü.
Son Dakika › Dünya › Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı - Son Dakika
