Kurtulmuş Bakü\'de İSİPAB Konferansı\'na Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan İSİPAB 20'nci Konferansı'na iştirak etmek üzere Bakü'ye ulaştı. Kurtulmuş'u havalimanında; Azerbaycan Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Anar Mammadov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

'CAN AZERBAYCAN'DAYIZ'

Ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20'nci Konferansı'na katılmak üzere Can Azerbaycan'dayız" ifadelerini kullandı.