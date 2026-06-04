Kurtulmuş ve Norlen\'den Verimli Görüşme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Stokholm'de, İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, "Parlamentolarımız arasındaki ilişkilere ivme kazandırılması ve iş birliğinin artırılmasının önemini karşılıklı vurguladığımız görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldık. Dost ve müttefik İsveç ile ikili ilişkilerimizin her alanda daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığımız görüşmelerimiz vesilesiyle, kıymetli mevkidaşıma şahsıma ve heyetimize gösterdikleri nazik misafirperverlik için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.