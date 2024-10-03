Kuş Gribi 51 Yırtıcı Hayvanı Öldürdü - Son Dakika
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Dünya

Kuş Gribi 51 Yırtıcı Hayvanı Öldürdü

Kuş Gribi 51 Yırtıcı Hayvanı Öldürdü

Vietnam'da H5N1 virüsü 47 kaplan, 3 aslan ve 1 pantere yol açtı. DSÖ, ölümlerin arttığını bildirdi.

03.10.2024 19:04
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(ANKARA)- Vietnam devlet medyası, kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsünün hayvanat bahçelerinde bulunan 47 kaplan, 3 aslan ve bir panterin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

İlk defa 2003 yılında Uzak Doğu'da ortaya çıkan ve giderek yayılarak global bir tehlikeye dönüşen kuş gribi, geçen ağustos ve eylül ayları boyunca 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panterin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Ölümler, Güney Vietnam'da My Quynh Safari Parkı ile Vuon Xoai Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) raporuna göre, 2022'den beri memeli hayvanların ölü sayısı kuş gribi vb. salgınlar nedeniyle artış gösterdi. DSÖ, H5N1 virüsünün insanlarda da farklı seviyelerde ağrılara neden olurken bazı durumlarda ölümcül olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Kuş Gribi 51 Yırtıcı Hayvanı Öldürdü - Son Dakika

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