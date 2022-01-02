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Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek - Son Dakika

Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek

02.01.2022 15:49

2 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hala koronavirüsle mücadele eden dünya bir yandan da kuş gribiyle uğraşıyor. Avrupa ve Asya'da hızla yayılan avian influenza Bulgaristan'da da tespit edilirken, hekimlerin 39 binden fazla tavuğu itlaf edeceği bildirildi. Sınırımıza kadar gelen kuş gribi türünün oldukça bulaşıcı olan avian influenza A virüsü olduğuna vurgu yapan uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bulgaristan'da, kuş gribi vakaları artıyor. Haskova şehir yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şehrin güneyinde yer alan Krivo Pole köyündeki 2 çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından, 39 binden fazla tavuğun veteriner hekimler tarafından itlaf edileceği ifade edildi.

OLDUKÇA BULAŞICI BİR TÜR

Bulgaristan Ulusal Meclisi eski üyesi Minko Angelov, 2 çiftlikte tespit edilen kuş gribi türünün oldukça bulaşıcı olan avian influenza A virüsü olduğunu belirtti.

AVRUPA VE ASYA'DA HIZLA YAYILIYOR

Köyde, nisan ayından da kuş gribi tespit edilmiş ve 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Asya'da da hızla yayılan avian influenza, yaygın olarak kuş gribi diye de biliniyor.

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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek - Son Dakika
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