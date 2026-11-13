Kushner, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde anlamlı ilerleme kaydedildiğini duyurdu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin, "Her iki tarafın endişelerini anlamada, olası çözümleri belirlemede ve ileriye dönük bir yol oluşturmada anlamlı ilerleme kaydettik. Her iki taraf da bir sonraki müzakere turunu Avrupalı ortaklarımızı da içerecek şekilde genişletme konusunda mutabık kaldı. Bu, Ukrayna ve Rusya arasındaki toprak sorunlarının yanı sıra savaş sonrası Avrupa güvenlik düzenlemelerini ele almamızı sağlayacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Jared Kushner Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kushner, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşa son vermeyi amaçlayan üç günlük yoğun diplomasi süreci sona erdi. Abu Dabi'de Rus ve Ukraynalı heyetlerle gerçekleştirilen ayrıntılı üçlü müzakerelerin ardından, Devlet Başkanı Putin ile doğrudan görüşmeler yapmak üzere Moskova'ya, ardından da Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere Dublin'e gittik. Günü Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya'dan ulusal güvenlik danışmanlarıyla yaptığımız istişarelerle tamamladık.

Aylar süren görüşmelerin ardından doğrudan müzakerelere yeniden başlamak için muazzam bir çalışma yapıldı. Her iki tarafın endişelerini anlamada, olası çözümleri belirlemede ve ileriye dönük bir yol oluşturmada anlamlı ilerleme kaydettik. Her iki taraf da bir sonraki müzakere turunu Avrupalı ortaklarımızı da içerecek şekilde genişletme konusunda mutabık kaldı. Bu, Ukrayna ve Rusya arasındaki toprak sorunlarının yanı sıra savaş sonrası Avrupa güvenlik düzenlemelerini ele almamızı sağlayacaktır. Çatışmalara kalıcı bir son vermek için, gelecekteki çatışma riskini azaltacak muteber güvenlik garantileri, çatışma önleme mekanizmaları ve karşılıklı gerilimi azaltma taahhütleri gereklidir.

Başkan Zelenski ve ekibiyle yakın temasta kalma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, Ukrayna'nın güvenlik endişeleri ele alınmadan daha geniş kapsamlı hiçbir Avrupa güvenlik düzenlemesinin nihai hale getirilmeyeceğini yeniden teyit ettik. İnsani tedbirler haricinde, kapsamlı bir anlaşmaya varılana dek hiçbir konunun kesinleşmeyeceği anlayışıyla, birbiriyle bağlantılı bu meseleleri eş zamanlı olarak görüşmeye başlayacağız.

"EN BÜYÜK ESİR TAKASI OLABİLECEK BİR SÜREÇ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Ayrıca, savaşın şimdiye kadarki en büyük esir takası olabilecek bir süreç üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede binlerce insanın ailelerine yeniden kavuşması mümkün olabilir. Bu savaş pek çok insanın hayatını mahvetti, her iki tarafın da bu önemli adımı tamamlamak için gereken iyi niyeti ve ciddiyeti göstereceğini umuyoruz. Müzakere süreçlerini, takvimi ve diğer ayrıntıları kısa süre içinde açıklamayı planlıyoruz.

Başkan Trump, bu korkunç savaşa son vermeye kararlıdır. Önemli görüş ayrılıkları varlığını korusa da, kaydedilen ilerleme bizi umutlandırmaktadır. Çatışmaları sona erdirecek ve kalıcı bir barışın, egemen, güvenli ve müreffeh bir Ukrayna'nın ve daha istikrarlı bir Avrupa'nın temelini oluşturacak bir atılımı sağlamak adına, gereken her türlü zorlu diplomatik çabayı ortaya koyacağız."