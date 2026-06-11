Kuveyt Hava Sahası Yeniden Açıldı

KUVEYT Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının normal işleyişine döndüğünü bildirdi.
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatılan ülke hava sahasındaki uçuş trafiğinin normale döndüğü belirtildi. Açıklamada, "Güvenliğin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Kuveyt içindeki ve dışındaki ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmeler yakından takip ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
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