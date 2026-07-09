KUVEYT ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu.
Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalışıyor" denildi.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin 'düşman saldırılarını' önlemesinden kaynaklandığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Kuveyt Ordusu Hava Savunma Önlemleri Alıyor - Son Dakika
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