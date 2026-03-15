Kuveyt\'te 5 İHA Düşürüldü

KUVEYT Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin 'güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede' 5 insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, askeri güçlerin son 24 saat içinde 'güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede' 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü kaydedildi. Vatandaşlara ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'ların kaynağı belirtilmedi.
