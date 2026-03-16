Kuveyt\'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

16.03.2026 20:12  Güncelleme: 20:25
ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının açılan "dost ateşi" sonucu Kuveyt'te düşürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dumanlar yükselen uçaklardan birinin irtifa kaybederek yere çakıldığı anlar yer aldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları kapsamında görev yapan 3 Amerikan F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının Kuveyt'e ait bir savaş uçağı tarafından açılan "dost ateşi" ile "yanlışlıkla" düşürülmesinin yankıları sürüyor.

Son olarak, söz konusu ABD uçaklarından birinin düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, dumanlar yükselen uçağın kendi etrafında dönerek irtifa kaybettiği ve düşüşe geçtiği görülüyor. Devamında da uçağın yer çakıldığı noktadan alevlerin yükseldiği anlar yer alıyor.

ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı F-15E Strike Eagle, 1 Mart Pazar günü Kuveyt'te düşmüştü.

ABD, Kuveytli bir F/A-18 pilotunun, ABD uçaklarına karşı 3 füze fırlattığını ve "yanlışlıkla" açılan "dost ateşi" sonucu 3 ABD uçağının da düştüğünü ancak pilotların ve arka koltuktakilerin güvenli şekilde fırlatma koltuğuyla kurtulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan düşürülenlere benzer bir F-15E Strike Eagle jetinin, 1990'ların sonlarındaki satın alma fiyatı 31,1 milyon dolarken, yeni F-15EX jetlerinin maliyet ise 100 milyon doları buluyor.

Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor
İran’a yönelik saldırıların ABD’ye maliyeti en az 12 milyar dolar İran'a yönelik saldırıların ABD'ye maliyeti en az 12 milyar dolar
Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü
Beşiktaş’ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın
Bolu’da kazada ortalık savaş alanına döndü 4 yaralı Bolu'da kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 yaralı
Olay iddia: Almanya, 12 yıl boyunca İsrail’in nükleer reaktör projesini gizlice finanse etti Olay iddia: Almanya, 12 yıl boyunca İsrail'in nükleer reaktör projesini gizlice finanse etti

Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
19:40
Okan Buruk Liverpool’u yıkacak 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:38
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
