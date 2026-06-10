KUVEYT ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkeye yönelik saldırıyı engellemeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
Saldırıların kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Kuveyt'te Hava Savunma Sistemi Devrede - Son Dakika
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