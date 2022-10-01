Kuzey Akım sızıntıları, Paris'in bir yıllık metan emisyonuna eşit kirlilik yarattı - Son Dakika
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Kuzey Akım sızıntıları, Paris'in bir yıllık metan emisyonuna eşit kirlilik yarattı

01.10.2022 16:31
Kuzey Akım sızıntıları, Paris'in bir yıllık metan emisyonuna eşit kirlilik yarattı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), dün, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıdan atmosfere endişe verici ve büyük çaplı metan gazı salındığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), dün, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıdan atmosfere endişe verici ve büyük çaplı metan gazı salındığını belirtti. Avrupa Entegre Karbon Gözlem Sistemi (ICOS) ise sızıntının, Paris büyüklüğünde bir şehrin bir yıllık metan emisyonunun büyüklüğüne eşit olduğunu öngördü.

UNEP'in Valencia Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla ortaklaşa yaptığı uydu analizi sonucunda, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların şimdiye kadar kaydedilen ve iklime zarar veren en büyük metan salınımına yol açmasının muhtemel olduğu belirtildi. Dün yapılan açıklamada "Analiz, emisyon miktarının Meksika açık deniz platformlarında tespit edilen halihazırda endişe verici sızıntılardan önemli ölçüde daha büyük olduğunu tahmin ediyor" denildi.

UNEP'e bağlı Uluslararası Metan Emisyonu Gözlem Kurumu (IMEO) dün tarihli uydu analizlerinde bölge ismi vermeyerek sızıntılarda azalma olduğunu belirtti. Buna göre metan bulutunun tahmini çapı dün itibariyle 520 metreden 290 metreye düştü.   İSVEÇ: SIZINTILAR PAZAR GÜNÜ SONA EREBİLİR İsveç tarafındaki sızıntıları takip eden İsveç Sahil Güvenliği, İsveç yerel saatiyle dün akşam açıklama yaparak IMEO'nun gözlemini teyit etti. Açıklamada her iki sızıntının da yoğunluğunun azaldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca "Tahminler (Kuzey Akım ile devam eden görüşmelere dayanarak), sızıntıların muhtemelen Pazar günü sona ereceğini gösteriyor" denildi. Sızıntılarla ilgili İsveç Güvenlik Hizmetleri tarafından soruşturma yürütüldüğü ifade edilerek "Danimarka sularında benzer iki gaz sızıntısı olduğu için Danimarka makamlarıyla temas halindeyiz. Temas halinde olduğumuz diğer ülkeler hakkında yorum yapmayacağız" denildi.PARİS VEYA DANİMARKA'NIN YILLIK ÜRETTİĞİ METAN EMİSYONUNA EŞ DEĞERAvrupa'da karbon emisyonu gözlemi yapan ICOS ise, sızıntılarla ilgili dün bir değerlendirme açıklaması yaptı. Açıklamada, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım gaz boru hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle atmosfere muazzam miktarda metan gazı salındığı belirtilerek "Sızıntının, Paris büyüklüğünde bir şehrin veya Danimarka gibi bir ülkenin bir yıllık metan emisyonu büyüklüğüne eşit olduğu tahmin ediliyor" denildi.

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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, İsveç, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Akım sızıntıları, Paris'in bir yıllık metan emisyonuna eşit kirlilik yarattı - Son Dakika

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