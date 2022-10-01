Kuzey Akım sızıntıları, Paris'in bir yıllık metan emisyonuna eşit kirlilik yarattı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), dün, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıdan atmosfere endişe verici ve büyük çaplı metan gazı salındığını belirtti. Avrupa Entegre Karbon Gözlem Sistemi (ICOS) ise sızıntının, Paris büyüklüğünde bir şehrin bir yıllık metan emisyonunun büyüklüğüne eşit olduğunu öngördü.

UNEP'in Valencia Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla ortaklaşa yaptığı uydu analizi sonucunda, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların şimdiye kadar kaydedilen ve iklime zarar veren en büyük metan salınımına yol açmasının muhtemel olduğu belirtildi. Dün yapılan açıklamada "Analiz, emisyon miktarının Meksika açık deniz platformlarında tespit edilen halihazırda endişe verici sızıntılardan önemli ölçüde daha büyük olduğunu tahmin ediyor" denildi.