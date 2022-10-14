50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı

Dünyanın dört bir yanındaki köpekbalıklarını etiketleyen ve izleyen Ocearch'teki bir ekip, Kanada'nın doğusundaki Nova Scotia bölgesinde 'Okyanusun kraliçesi' olarak adlandırılan köpekbalığını yakaladı. Keşif gezisine liderlik eden Chris Fischer, 250 kilogram ağırlığındaki balığın 50 yaşından büyük olduğunu söyledi. Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkartılan dev balık, ağırlığı itibariyle grubun yakaladığı en büyük köpekbalığı olarak tarihe geçti.

"O BİR OKYANUS KRALİÇESİ"

Keşfin lideri Chris Fischer köpekbalığının genel görüntüsünü inceledikten sonra, "O çok yaşlı bir yaratık tam bir okyanus kraliçesi ve bir anne. Yıllar öncesine uzanan yaşamının derin ve zengin hikayesini anlatan tüm yaralara ve renk değişimlerine sahip. Bu köpekbalığının yanında dururken farklı hissediyorsunuz. Kendinizi küçük hissetmenize neden olacak kadar duygusal ve alçakgönüllü bir deneyim" dedi.

SUYA GERİ BIRAKTILAR

Nukumi adı verilen köpekbalığı hareketlerinin incelemesi üzerine üç etiket takılarak suya geri bırakıldı. 21 farklı proje için Nukumi'den veri toplandığı belirtildi. Dişlerinden bakteri örnekleri alındı, kas, kan ve deri örnekleri de toplandı.

İşte o köpekbalığı;