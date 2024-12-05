Kuzey Buz Denizi'nde Buzsuzluk Tehdidi: 2027'de İlk Buzsuz Gün Bekleniyor - Son Dakika
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Dünya

Kuzey Buz Denizi'nde Buzsuzluk Tehdidi: 2027'de İlk Buzsuz Gün Bekleniyor

Kuzey Buz Denizi\'nde Buzsuzluk Tehdidi: 2027\'de İlk Buzsuz Gün Bekleniyor

Yeni bir çalışmaya göre, Kuzey Buz Denizi'nde deniz buzu alanı 2027 yılına kadar bir milyon kilometrekarenin altına düşebilir. Bilim insanları, bu durumun ekosistemi önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtiyor.

05.12.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
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YENİ bir çalışma Kuzey Buz Denizi'ndeki buz kaybının 2027 yazının sonları gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini gösterdi.

Bilim insanları, 'buzsuzluğu' deniz buzu alanının kısa süre içinde bir milyon kilometrekarenin altına düşmesi olarak tanımlarken, Kuzey Kutbu'nun ilk buzsuz gününün artık kaçınılmaz ve geri döndürülemez olduğunu söylüyor.

Colorado Boulder Üniversitesi'nden İklim Bilimci Alexandra Jahn ve İsveç'teki Göteborg Üniversitesi'nden Celine Heuze'nin aralarında bulunduğu uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, ilk buzsuz günü tahmin etmek için 300'den fazla bilgisayar modeli kullandı. Çalışmaya göre, Kuzey Buz Denizi'nin düzenli olarak buzsuz kalması halinde, bu durum en kuzeydeki denizin kırılgan ekosistemini önemli ölçüde etkileyebilir.

Alexandra Jahn, Kuzey Kutbu'ndaki ilk buzsuz günün bir şeyleri dramatik şekilde değiştirmeyeceğini belirterek, "Ancak Kuzey Buz Denizi'ndeki doğal ortamın belirleyici özelliklerinden birini yani yıl boyunca deniz buzu ve karla kaplı olmasını, sera gazı emisyonları yoluyla temelden değiştirdiğimizi gösterecek" dedi.

Bilim insanları açıklamalarında yakın gelecekte deniz buzunun erimesi ile ilgili zaman çizelgesini geciktirmek için hala bir şans olduğunu da aktardı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Buz Denizi'nde Buzsuzluk Tehdidi: 2027'de İlk Buzsuz Gün Bekleniyor - Son Dakika

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