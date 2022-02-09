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Kuzey Buz Denizi'nin soğuk derin sularındaki 'uzaylıya benzeyen' canlılar nasıl hayatta kalıyor? - Son Dakika
BBC

Kuzey Buz Denizi'nin soğuk derin sularındaki 'uzaylıya benzeyen' canlılar nasıl hayatta kalıyor?

09.02.2022 16:29
Kuzey Buz Denizi'nin soğuk derin sularındaki 'uzaylıya benzeyen' canlılar nasıl hayatta kalıyor?

Kuzey Kutbu yakınlarındaki soğuk, derin sularda yaşamını sürdüren dev deniz süngerlerinin nesli tükenmiş hayvanların kalıntıları ile beslendikleri ortaya çıkarıldı.

Bilim insanları kuzey buz denizinin derin, buzlu sularında bulunan dev süngerlerin sırrını çözdüklerini söylüyor.

Bilim insanlarına göre deniz süngerleri, binlerce yıl önce ölen solucanlar ve nesli tükenen diğer hayvanların kalıntılarıyla beslenerek hayatta kalmayı başarıyor.

Süngerler, okyanusların derinliklerinden sığ tropik sulara kadar dünyanın tüm denizlerinde bulunan basit hayvanlar.

Kuzey buz denizinin dibinde geniş bir alana yayılmış şekilde çok sayıda deniz süngeri yaşıyor.

Almanya'nın Bremen kentindeki Max Planck Deniz Mikrobiyolojisi Enstitüsü'nden Dr. Teresa Morganti, bu dev "sünger bahçeleri"nin üzeri buzla kaplı kuzey buz denizinde eşsiz bir ekosistemin parçası olduğunu söylüyor.

Morganti, çapı bir metreyi bulan dev süngerler bulduklarını belirterek bunun, süngerlerin fosillerle beslendiğini gösteren ilk kanıt olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, buzun altındaki sulara kameralarını daldırarak denizin tabanında bir bahçe oluşturan süngerleri görüntülemeyi başardı.

Başlangıçta bu ilkel canlıların suyun soğuk derinliklerinde herhangi bir beslenme kaynağından uzak yaşamalarının sırrı anlaşılamamıştı.

Daha sonra alınan örneklerin incelenmesiyle, süngerlerin ortalama 300 yaşında oldukları anlaşıldı.

Hayatta kalmalarının sırrının da antibiyotik üreten yararlı bakterilerin yardımıyla artık nesli tükenmiş hayvanların kalıntılarıyla beslenmeleri olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya başkanlık eden Bremerhaven'deki Alfred Wegener Enstitüsü'nden Profesör Antje Boetius süngerlerin yaşadığı yerde bir fosil tabakası olduğuna dikkat çekti.

Boetius, "Sonunda süngerlerin neden bu kadar bol olduğunu anladık, çünkü bu organik maddelerden yararlanabiliyorlar" dedi.

Profesör Antje Boetius'e göre bu buluş, Dünya hakkında daha öğrenecek çok şey olduğunu ve buz tabakası altında henüz bilinmeyen yaşam türleri bulunabileceğini gösteriyor.

Boetius, "Özellikle de erişmek, araştırmak ve haritasını yapmak için yeterli teknolojiye sahip olmadığımız buzla kaplı denizlerde uzaylıya benzer birçok yaşam türü var" diyor.

Ancak araştırmacılara göre, Kuzey buz denizi iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden olduğu için bu benzersiz yaşam ortamı tehlikede olabilir.

Bilimsel ölçümler, bölgedeki buzullarda son 30 yılda büyük bir azalma olduğunu gösteriyor.

Bilim insanların deniz süngerleriyle ilgili araştırması 'Nature Communications' dergisinde yayınlandı.

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Max Planck, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Buz Denizi'nin soğuk derin sularındaki 'uzaylıya benzeyen' canlılar nasıl hayatta kalıyor? - Son Dakika Dünya

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