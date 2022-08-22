Sel ve heyelan Hindistan'da hayatı felç etti! Onlarca kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sel ve heyelan Hindistan'da hayatı felç etti! Onlarca kişi yaşamını yitirdi

22.08.2022 11:13

Hindistan'da etkili muson yağmurları sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Felaketler nedeniyle 40 kişi can verdi. Korkunç görüntüler kameralarca kaydedildi.

Kuzey Hindistan'da muson yağmurları yüzlerce köyü sular altında bıraktı. Felaket nedeniyle evler, arabalar ve insanlar olumsuz etkilendi.

40 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle bölgede 40 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri su altında kalan bölgede incelemelerini sürdürürken, yüzlerce kişi ise yardım kamplarına sığınmak zorunda kaldı.

Can pazarı yaşandı! Sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybetti

HEYELAN NEDENİYLE BİNA ÇÖKTÜ

Görüntülerde ayrıca Shimla'da heyelan nedeniyle boşaltılan bir binanın çöktüğü görülüyor. Bölgenin kısa sürede aşırı miktarda yağış almasıyla durum giderek kötüleşti. Ekipler şiddetli sel uyarıları için bölgede harekete geçti. Yetkililer, bölgede daha şiddetli yağışlar olacağını söyleyerek hayatta kalanlar için uzak bölgeleri tarama amacıyla helikopterler gönderileceğini söyledi.

Can pazarı yaşandı! Sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybetti


YIKIM İZLERİ KALDI

Sel felaketine ilişkin ortaya çıkan görüntüler ise kahretti. Kaydedilen görüntülerde; evlerindeki hasarı araştıran insanlar, selin etkilediği köprüler, yoğun yağışla parçalanan yollar, devrilen ağaç ve elektrik direkleri yer alıyor.

Can pazarı yaşandı! Sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Sel ve heyelan Hindistan'da hayatı felç etti! Onlarca kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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