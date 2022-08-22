Sel ve heyelan Hindistan'da hayatı felç etti! Onlarca kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Hindistan'da muson yağmurları yüzlerce köyü sular altında bıraktı. Felaket nedeniyle evler, arabalar ve insanlar olumsuz etkilendi.

40 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle bölgede 40 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri su altında kalan bölgede incelemelerini sürdürürken, yüzlerce kişi ise yardım kamplarına sığınmak zorunda kaldı.

HEYELAN NEDENİYLE BİNA ÇÖKTÜ

Görüntülerde ayrıca Shimla'da heyelan nedeniyle boşaltılan bir binanın çöktüğü görülüyor. Bölgenin kısa sürede aşırı miktarda yağış almasıyla durum giderek kötüleşti. Ekipler şiddetli sel uyarıları için bölgede harekete geçti. Yetkililer, bölgede daha şiddetli yağışlar olacağını söyleyerek hayatta kalanlar için uzak bölgeleri tarama amacıyla helikopterler gönderileceğini söyledi.





YIKIM İZLERİ KALDI

Sel felaketine ilişkin ortaya çıkan görüntüler ise kahretti. Kaydedilen görüntülerde; evlerindeki hasarı araştıran insanlar, selin etkilediği köprüler, yoğun yağışla parçalanan yollar, devrilen ağaç ve elektrik direkleri yer alıyor.