Kuzey Kore\'de Geminin Düşmesi: 3 Gözaltı

KUZEY Kore'de savaş gemisinin suya indirildiği sırada düşmesi nedeniyle 3 tersane çalışanı gözaltına alındı.

Kuzey Kore Donanması'na ait 5 bin tonluk ikinci 'destroyer'in denize indirildiği sırada ülkenin lideri Kim Jong-Un'un gözlerinin önünde kızağından kayarak düşmesi ve hasar alması üzerine olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Kim'in 'ihmal' ve 'suç eylemi' olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı yakalanan isimlerin tersane yetkilileri olduğu bilgisi paylaşıldı.