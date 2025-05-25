KUZEY Kore'de savaş gemisinin suya indirildiği sırada düşmesi nedeniyle 3 tersane çalışanı gözaltına alındı.
Kuzey Kore Donanması'na ait 5 bin tonluk ikinci 'destroyer'in denize indirildiği sırada ülkenin lideri Kim Jong-Un'un gözlerinin önünde kızağından kayarak düşmesi ve hasar alması üzerine olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Kim'in 'ihmal' ve 'suç eylemi' olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı yakalanan isimlerin tersane yetkilileri olduğu bilgisi paylaşıldı.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore'de Geminin Düşmesi: 3 Gözaltı - Son Dakika
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