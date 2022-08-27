Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı

27.08.2022 21:22

Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinde dün itibariyle kontrolü sağladı. Askerler, Türk bayrağı açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz, bundan sonra da göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin diplomatik temasları devam ederken Aliyev, Laçın koridorunun ele geçirildiğini duyurdu. Kente ilk olarak giren askerler arasında Azerbaycan Özel Kuvvetlere bağlı askerler de yer aldı. Askerler, kente Azerbaycan bayrağı dikti. Ancak askerlerin Türkiye'ye de bir sürprizi vardı.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Azerbaycan Özel Kuvvetler birliğine bağlı askerler kente girmelerinin ardından Türk bayrağı da açtı. Bayrağı açan askerin, "Türk'ün gücünü gördünüz, bundan sonra da göreceksiniz" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TELEFON

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir telefon açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibarıyla Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.

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Son Dakika Dünya Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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