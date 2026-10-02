Lagarde, yapay zekanın finans sektöründe üç temel risk oluşturduğu uyarısında bulundu - Son Dakika
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Lagarde, yapay zekanın finans sektöründe üç temel risk oluşturduğu uyarısında bulundu

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Lagarde, yapay zekanın finans sektöründe üç temel risk oluşturduğu uyarısında bulundu
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ECB ve ESRB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki önemli bankaların yaklaşık yüzde 90'ının üretken yapay zeka kullandığını söyledi. Lagarde, yapay zekanın finansal piyasalar, siber dayanıklılık ve jeopolitikte üç temel risk oluşturduğunu, risklerin öngörülmesi gerektiğini belirtti.

AVRUPA Merkez Bankası ve Avrupa Sistemik Risk Kurulu Başkanı Christine Lagarde, "Yapay zekanın finans sektöründe güvenli kullanılabilmesi için politika yapıcıları finansal sistemin bütününe yönelik riskleri öngörmeli" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) Başkanı Christine Lagarde, ESRB'nin 10'uncu Yılı Konferansı'nın açılışında konuştu. Küresel ölçekte iş birliği çağrısı yapan Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki önemli bankaların yaklaşık yüzde 90'ının üretken yapay zekayı kullandığını bildirdi.

Lagarde, bu teknolojinin getirdiği özerkliğin finansal piyasalar, siber dayanıklılık ve jeopolitik alanlarda üç temel risk oluşturduğunun altını çizerek, "Finansal piyasalarda insan denetiminden bağımsız hareket eden yapay zeka ajanları piyasa şoklarını büyüterek fiyat manipülasyonlarına ve fiyat bozulmalarına yol açabilir. Yapay zekanın finans sektöründe güvenli kullanılabilmesi için politika yapıcıların finansal sistemin bütününe yönelik riskleri öngörmesi gerekir. Yapay zeka sistem açıklarını bulma ve bunları kötüye kullanma hızını haftalardan saatlere indirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Yapay ZekaTeknolojiEkonomiFinansDünyaSon Dakika

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