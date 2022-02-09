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Latin Amerika'da yoğun yağışlar: Brezilya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya'da heyelan nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Latin Amerika'da yoğun yağışlar: Brezilya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya'da heyelan nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti

09.02.2022 13:44
Latin Amerika'da yoğun yağışlar: Brezilya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya'da heyelan nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti

Brezilya ve Ekvador'da son birkaç haftadır devam eden yoğun yağış ve heyelan olayları bu sefer de Kolombiya'yı vurdu.

Latin Amerika ülkelerinde son birkaç haftadır devam eden yoğun yağışlar bu sefer Kolombiya'yı vurdu. Sağanak yağış sonucunda meydana gelen heyelanda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin batısındaki Risaralda eyaletinde bulunan Dosquebradas Belediyesi, heyelan sonucunda birçok evin enkaz altında kaldığını, yaklaşık 35 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Bölgedeki Afet ve Acil Durum yetkilileri, kurtarma ekiplerinin çamurlu alanlarda kayıp insanları aramaya devam ettiğini bildirdi.

Enkaz alanının yakınında yağış sebebiyle taşmak üzere olan bir nehrin kenarında yaşayanlar ise bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

AFP Haber Ajansı'na konuşan Dubernei Hernandez adlı taksi şöförü, "Çok yüksek bir gürültü duyduk ve dışarıya çıkıp baktığımızda dağdan bir parçanın evlerin üzerine düştüğünü gördük" dedi ve devam etti:

"Olayın olduğu yere gittim, korkunçtu, insanlar yıkıntının içinde hapsolmuştu."

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, yetkililer ölüm sayısının artacağından endişe ediyor.

Kolombiya'da yağış mevsiminde sık sık heyelan olabiliyor, bu yüzden dağ yamaçlarındaki evler her zaman tehlike altında.

2017 yılında ülkenin güneyindeki Mocoa eyaletinde meydana gelen heyelan sonucu en az 250 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador ve Brezilya'da yoğun yağış

Geçtiğimiz haftalarda Brezilya ve Ekvador'da da yoğun yağışlar can kayıplarına yol açtı.

Ekvador'da son 20 yılın en şiddetli sağanak yağışı sonucunda meydana gelen heyelanda en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da da son haftalarda yaşanan aşırı yağış olayları ülkenin farklı bölgelerinde en az 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Uzmanlar, iklim krizinin yaşanan aşırı hava olaylarının üzerinde büyük bir etkisi olduğunu öne sürüyor.

Latin Amerika'da yoğun yağışlar: Brezilya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya'da heyelan nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti
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Latin Amerika, Kolombiya, Brezilya, Ekvador, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Latin Amerika'da yoğun yağışlar: Brezilya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya'da heyelan nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Latin Amerika'da yoğun yağışlar: Brezilya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya'da heyelan nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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