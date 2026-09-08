Lavrov: Avrupa, Trump'ın Ukrayna planlarından ölümüne korkuyor - Son Dakika
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Lavrov: Avrupa, Trump'ın Ukrayna planlarından ölümüne korkuyor

Lavrov: Avrupa, Trump\'ın Ukrayna planlarından ölümüne korkuyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşını bitirme önerilerinden 'ölümüne korktuğunu' ve Washington'ın girişimlerini engellemeye çalıştığını söyledi.

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik uzlaşma önerilerinden "ölümüne korktuğunu" ve Washington'ın girişimlerini engellemeye çalıştığını savundu. Lavrov, mevcut durumda yapıcı barış müzakerelerinin yürütülmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına verdiği bir röportajda, Avrupa ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşına ilişkin girişimlerini sabote etmeye çalışmakla suçladı. Lavrov, Avrupa ülkelerinin, Trump'ın geçen yıl Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü önerilere geri dönmesini engellemeye çalıştığını ileri sürde. Lavrov ayrıca, iki lider arasında bu yıl 4 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesine işaret etti. Lavrov, "Avrupa, Amerikalıların birdenbire Alaska'daki görüşmelerde gündeme gelen ilk önerilerine dönmesinden ölümüne korktu" dedi ve Avrupalı liderlerin bu nedenle Trump'ı Ukrayna'ya ilişkin girişimlerinden vazgeçirmeye çalıştığını savundu.

Lavrov, "Batı diplomasisi makul, dengeli ve uzlaşmaya dayalı girişimlerde bulunan ülkeleri engellemekten ibaretse, öyle olsun" ifadesini kullandı. Rusya'nın hedeflerine müzakere masasında ulaşmayı tercih ettiğini söyleyen Lavrov, bunun mümkün olmaması halinde hedeflerin "savaş alanında" gerçekleştirileceğini kaydetti.

ABD'DEN YENİ DİPLOMASİ GİRİŞİMİ

Lavrov'un açıklamaları, Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik süreci yeniden canlandırma girişimlerinin başladığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, haftasonu Moskova'da Putin ile üç saatten uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi. İki temsilci Moskova'nın ardından Kiev'e geçti.

Beyaz Saray, görüşmelerde savaşın sona erdirilmesine yönelik "sonraki adımlar için somut planların" ele alındığını açıkladı. Kremlin danışmanı Yuri Uşakov ise görüşmenin "son derece açık sözlü" geçtiğini ve ABD'li temsilcilerin olası bir anlaşmaya ilişkin çeşitli fikirler sunduğunu belirtti. Lavrov ise Kiev ve Batılı ülkelerin diplomasiye ilişkin açıklamalarının büyük bölümünün çatışmalara yeni bir ara verilmesini sağlayarak Ukrayna'ya yeniden silahlanması ve güçlerini toparlaması için zaman kazandırmayı amaçladığını öne sürdü.

Mevcut durumda yapıcı barış görüşmelerinin bulunmadığını savunan Lavrov, "Diplomatik cephede hiçbir şey olmuyor" dedi. Lavrov, gelişmelerin "gerçek cephede" yaşandığını ve Rus güçlerinin burada ilerlediğini ifade etti.

UKRAYNA'YA MİSİLLEME MESAJI

Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşı Moskova'nın misilleme tehdidini hayata geçireceğini de söyledi. Rusya'nın daha önce bu tür saldırılara Ukrayna açısından "çok daha ağır" bir karşılık verileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Lavrov, "Şimdi olan da bu" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya savaşın sonuna kadar destek verme taahhüdünü de eleştiren Lavrov, "İngiltere adına üzülüyorum" diyerek, söz konusu sonun "mutlu olmayacağını" söyledi. Avrupa ülkelerinin Rusya ile gelecekte yaşanabilecek olası bir çatışmaya yönelik hazırlıklarına da değinen Lavrov, Putin'in Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyetinin bulunmadığı yönündeki açıklamasını yineledi. Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya saldırması halinde ise bunun "temelden farklı bir savaş" olacağını ve "çok kısa" süreceğini ileri sürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Lavrov: Avrupa, Trump'ın Ukrayna planlarından ölümüne korkuyor - Son Dakika

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