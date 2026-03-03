Lavrov: İran'ın Nükleer Silah Geliştirdiği Kanıtlanmadı - Son Dakika
Lavrov: İran'ın Nükleer Silah Geliştirdiği Kanıtlanmadı

Lavrov: İran\'ın Nükleer Silah Geliştirdiği Kanıtlanmadı
03.03.2026 14:50
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'ın nükleer silah geliştirdiğine dair kanıt yok dedi.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gerekçesi olarak sunulan nükleer silah iddialarına ilişkin, Tahran'ın nükleer silah geliştirdiğine dair herhangi bir kanıt görmediklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof ile yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki askeri tırmanışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, saldırıların ana gerekçesi olarak sunulan nükleer silah iddialarını yalanlayarak, "İran'ın nükleer silah geliştirdiğine dair hala hiçbir kanıt görmüyoruz. Oysa bu, savaşın tek değilse bile ana gerekçesiydi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada saldırı emrini Tahran'ın nükleer ve balistik füze programlarını engellemek amacıyla verdiğini belirtmişti. Lavrov, Moskova'nın elindeki verilerin bu iddiayı desteklemediğini vurgulayarak, harekatın meşruiyetini sorguladı.

İran'a yönelik saldırıların sonuçlarının tüm bölgede hissedildiğini ifade eden Lavrov, özellikle Arap ülkelerinin bu durum nedeniyle ekonomik maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ve can kayıpları yaşadığını söyledi. Rusya'nın tüm taraflara yönelik 'düşmanlıkların derhal durdurulması' çağrısını yineleyen Lavrov, "Koşulsuz bir ilk adım olarak, sivil kayıplarıyla sonuçlanan her türlü eylemi durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Savunma, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lavrov: İran'ın Nükleer Silah Geliştirdiği Kanıtlanmadı - Son Dakika

3.03.2026
SON DAKİKA: Lavrov: İran'ın Nükleer Silah Geliştirdiği Kanıtlanmadı - Son Dakika
