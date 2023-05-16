Le Monde, seçimler için kullandığı Türkiye haritasında yaptığı hatayla Yunanistan'ı kızdırdı

Arada göze çarpan iki ilçe var ki Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyecek

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri, tüm dünyada ilgiyle takip edildi. Ekathimerini'nin haberine göre, Fransa'nın dünyaca bilinen gazetelerinden Le Monde, ikinci tura kalan seçimle ilgili yaptıkları haberde kullandığı haritada Ege'de bulunan Yunan adalarını Türkiye haritasına dahil etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI VE PARİS BÜYÜKELÇİSİ DEVREYE GİRDİ

Le Monde'un yaptığı bu hatanın Yunanistan'da da fark edilmesi üzerine, ülkede küçük çaplı bir kriz yaşandı. Halktan gelen tepkiler üzerine geçen hükümet yetkilileri, dış işlerini devreye soktu. Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği talimatla Le Monde ile iletişime geçti.

Büyükelçi Zevelakis'in, söz konusu haritanın silinmesi ve bir daha yayınlanmaması talebi Le Monde tarafından olumlu karşılandı. Gazete, Büyükelçinin talebinden kısa bir müddet sonra paylaşımı kaldırdı.