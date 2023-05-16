Le Monde, seçimler için kullandığı Türkiye haritasında yaptığı hatayla Yunanistan'ı kızdırdı - Son Dakika
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Le Monde, seçimler için kullandığı Türkiye haritasında yaptığı hatayla Yunanistan'ı kızdırdı

16.05.2023 22:58

Fransa basınının önde gelen gazetelerinden Le Monde'un, Türkiye seçimlerine yönelik yaptığı haberdeki hata Yunanistan'da infial yarattı. Fransız gazete, Yunan adalarını Türkiye'nin seçim haritasına dahil etti. Yapılan yanlışın ülkede fark edilmesi üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, hatanın düzeltilmesi çağrısında bulundu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri, tüm dünyada ilgiyle takip edildi. Ekathimerini'nin haberine göre, Fransa'nın dünyaca bilinen gazetelerinden Le Monde, ikinci tura kalan seçimle ilgili yaptıkları haberde kullandığı haritada Ege'de bulunan Yunan adalarını Türkiye haritasına dahil etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI VE PARİS BÜYÜKELÇİSİ DEVREYE GİRDİ

Le Monde'un yaptığı bu hatanın Yunanistan'da da fark edilmesi üzerine, ülkede küçük çaplı bir kriz yaşandı. Halktan gelen tepkiler üzerine geçen hükümet yetkilileri, dış işlerini devreye soktu. Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği talimatla Le Monde ile iletişime geçti.

Le Monde, seçimler için kullandığı Türkiye haritasında yaptığı hatayla Yunanistan'ı kızdırdı

Büyükelçi Zevelakis'in, söz konusu haritanın silinmesi ve bir daha yayınlanmaması talebi Le Monde tarafından olumlu karşılandı. Gazete, Büyükelçinin talebinden kısa bir müddet sonra paylaşımı kaldırdı.

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Yunanistan, Le Monde, Türkiye, Fransa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Le Monde, seçimler için kullandığı Türkiye haritasında yaptığı hatayla Yunanistan'ı kızdırdı - Son Dakika


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