Le Pen'in Mahkeme Kararı 2027 Seçimlerini Etkileyebilir - Son Dakika
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Le Pen'in Mahkeme Kararı 2027 Seçimlerini Etkileyebilir

07.07.2026 17:22
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Fransa Temyiz Mahkemesi, Marine Le Pen'in cezasını hafifleterek 2027 seçimlerine aday olmasını sağladı.

(ANKARA) - Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen hakkında Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmetine geçirmekten verilen mahkümiyet kararını kısmen onarken, kamu görevinden men süresini önemli ölçüde azaltarak, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olabilmesinin önünü hukuken açtı.

Temyiz mahkemesi, Le Pen'in Avrupa Parlamentosu'na ait fonların usulsüz kullanımına ilişkin suçlamalardan suçlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Le Pen'e 3 yıl hapis cezası verdi. Bu cezanın 2 yılı ertelenirken, kalan bir yılın elektronik kelepçeyle infaz edilmesine karar verildi. Ayrıca Le Pen'e 100 bin avro para cezası verildi.

Mahkeme kararında, yaklaşık 2,8 milyon avroluk Avrupa Parlamentosu fonunun personel istihdamı amacı dışında kullanıldığını, bunun Avrupa kurumlarının itibarına zarar verdiğini ve diğer siyasi partilere karşı haksız rekabet yarattığını belirtti.

Temyiz mahkemesinin yaptığı değişiklik, Le Pen'in hukuken 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına imkan tanıyor. Ancak Le Pen daha önce elektronik kelepçeyle ceza infaz edilirken seçim kampanyası yürütmeyeceğini açıklamıştı. Le Pen'in daha önce dile getirdiği bu tutumunu sürdürmesi halinde partinin cumhurbaşkanı adayı olarak RN Genel Başkanı Jordan Bardella'nın öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Fransız basınına göre bu nedenle aday olup olmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Kararın ardından Le Pen, gazetecilere açıklama yapmadan mahkemeden ayrıldı ve Ulusal Birlik Partisi'nin genel merkezine geçti. Le Pen'in akşam saatlerinde Fransa basınına açıklama yapması bekleniyor.

KARAR 2027 SEÇİMLERİ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEMDE

Karar, Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi dengeleri doğrudan etkileyebilecek nitelikte görülüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anayasal dönem sınırı nedeniyle 2027 seçimlerinde yeniden aday olamayacak. Macron'un 2017 ve 2022 seçimlerinde ikinci turda mağlup ettiği Marine Le Pen ise uzun süredir cumhurbaşkanlığı yarışının en güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Fransız basınında yer alan son kamuoyu yoklamalarında Le Pen ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Jordan Bardella, ilk tur için en yüksek desteğe sahip adaylar arasında yer alıyor. Bu nedenle temyiz mahkemesinin kararı, yalnızca Le Pen'in siyasi geleceği açısından değil, Fransa'nın bir sonraki cumhurbaşkanlığı yarışının seyri açısından da kritik önem taşıyor.

NE OLMUŞTU?

Marine Le Pen ve bir dizi parti yöneticisi, Avrupa Parlamentosu tarafından danışman ve yardımcı personel için tahsis edilen fonları parti faaliyetlerinde kullanmaktan hüküm giymişti. İlk derece mahkemesi Mart 2025'te Le Pen'e beş yıl kamu görevinden men cezası vermişti. Temyiz mahkemesi ise bu süreyi fiilen 15 aya düşürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Le Pen'in Mahkeme Kararı 2027 Seçimlerini Etkileyebilir - Son Dakika

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