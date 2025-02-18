Libya, 2026 Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi\'ne Ev Sahipliği Yapacak

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LİBYA Başkanlık Konseyi, 2026'da düzenlenecek Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği'nin, 2026 yılında yapılması planlanan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapacağını duyurduğu belirtildi. Açıklamada, "15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Addis Ababa'da düzenlenen 38'inci Afrika Birliği Zirvesi'nde, 2026 yılında yapılması planlanan Afrika-Türkiye Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapması kararı alındı" denildi.