Libya'da Daniel Kasırgası Felaketi - Son Dakika

Libya'da Daniel Kasırgası Felaketi

Son Güncelleme: 12.09.2023 19:38

Libya'da binlerce kişinin canına mal olan Daniel Kasırgası ülkeyi yıkıp geçerken bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koydu. Görüntülerde, kasırganın şiddetine dayanamayan her şeyin sürüklenip uçtuğu görüldü.

Libya'yı yıkıp geçen Daniel Kasırgası'nın ardından yaşanan selde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bölgeden gelen görüntülerde, kasırga sırasında şiddetli fırtınanın önüne kattığı her şeyi sürüklediği görüldü.

LİBYA'DA "DANIEL" FELAKETİ

Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'ın ardından Libya'ya ulaşan Daniel Kasırgası ülkeye felaketi yaşattı. Libya'nın doğusunu yıkıp geçen, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde etkili olan kasırganın ardından yaşanan selde binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi kayboldu.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

İnsani krizin yaşandığı ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Kasırga anında çekilen görüntülerde, şiddetli fırtınanın önüne kattığı her şeyi sürükleyip havalandırdığı görüldü. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bina çatılarının uçtuğu, kafelerdeki sandalyelerin havalandığı anlar görüntülerde yer aldı.

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Son Dakika Dünya Libya'da Daniel Kasırgası Felaketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da Daniel Kasırgası Felaketi - Son Dakika
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