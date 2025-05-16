Libya'dan 82 Türk Vatandaşı Ülkeye Döndü

LİBYA'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle 82 Türk vatandaşının yurda dönüşünün sağlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Trablus'ta yaşanan çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle buradan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının yurda havayoluyla intikaline destek amacıyla Dışişleri Bakanlığınca bir ihtiyat planlaması yapıldı. Bu bağlamda, Türkiye'ye dönmek isteyen 82 Türk vatandaşının Libya'dan çıkışlarına destek olunarak, bugün yurda dönmeleri sağlandı.