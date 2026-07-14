Lindsey Graham'ın Kız Kardeşi Senatör Oldu - Son Dakika
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Lindsey Graham'ın Kız Kardeşi Senatör Oldu

14.07.2026 14:28
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Lindsey Graham'ın beklenmedik ölümü sonrası kız kardeşi Darline Graham Nordone, geçici senatör atanmıştı.

(ANKARA) - ABD'nin Güney Carolina eyaletini Senato'da temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hafta sonu beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesinin ardından, kız kardeşi Darline Graham Nordone görev süresinin kalan kısmını tamamlamak üzere geçici senatör olarak atandı.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, dün yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın beklenmedik ölümünün ardından kız kardeşi Darline Graham Nordone'un ocak ayında sona erecek mevcut görev süresini tamamlayacağını duyurdu. Senato Çoğunluk Lideri John Thune ise Nordone'un bugün yemin ederek göreve başlayacağını açıkladı.

Adli tıp ön raporuna göre aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yaşamını yitiren Lindsey Graham'ın kardeşi Nordone, Güney Carolina'yı ABD Senatosu'nda temsil eden ilk kadın olacak. Atamanın ardından konuşan Nordone, "Bu büyük bir onur. Lindsey her zaman benim yanımdaydı. Şimdi ben de onun için burada olacağım" dedi.

Vali McMaster, Graham'ın ölümünden sonraki ilk saatlerde Nordone ile görüştüğünü ve görevi kabul etme konusundaki istekliliğinden etkilendiğini söyledi. McMaster ayrıca Başkan Donald Trump'ın da bu tercihi "harika bir fikir" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Graham, bu yıl beşinci dönem için yeniden aday olmuştu. Ancak ölümü, Güney Carolina Cumhuriyetçi Partisi içinde koltuk için yoğun bir rekabet başlattı.

Güney Carolina yasalarına göre adaylık başvuruları 21 Temmuz'da başlayacak. Özel ön seçim 11 Ağustos'ta, gerekirse ikinci tur ise 25 Ağustos'ta yapılacak. Genel seçim ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Lindsey Graham'ın Kız Kardeşi Senatör Oldu - Son Dakika

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