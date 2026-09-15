Litvanya hava sahasına giren İHA'yı NATO savaş uçakları vurdu
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, gece saatlerinde ülke hava sahasına giren bir insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından imha edildiğini açıkladı. Ulusal kriz yönetim merkezi, İHA'nın menşeinin henüz belirlenemediğini bildirdi.
NATO savaş uçakları, Litvanya'nın hava sahasına giren bir insansız hava aracını vurdu.
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Litvanya hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA) NATO savaş uçakları tarafından imha edildiğini bildirdi. Litvanya ulusal kriz yönetim merkezi, İHA'nın menşeinin henüz belirlenmediğini aktardı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Litvanya hava sahasına giren İHA'yı NATO savaş uçakları vurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?