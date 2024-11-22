Londra\'da ABD Büyükelçiliği Önünde Şüpheli Paket İhbarı

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İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da polis, ABD Büyükelçiliği önünde 'şüpheli paket' ihbarı nedeniyle bölgenin kapatıldığını duyurdu.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Yerel yetkililer Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli bir paketi araştırıyor. Met Polisi olay yerinde bulunmaktadır ve tedbir amacıyla Ponton Yolu'nu kapatmıştır. Mevcut olduğunda daha fazla güncelleme sağlayacağız" denildi.

İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET) incelemelerin sürdüğünü, kontrollü bir patlama gerçekleştirildiğini ifade etti.