İngiltere'de pahalılığı eleştiren aktivist grup, Van Gogh'un ünlü eserine domates çorbası döktü - Son Dakika
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İngiltere'de pahalılığı eleştiren aktivist grup, Van Gogh'un ünlü eserine domates çorbası döktü

14.10.2022 16:46

İngiltere'nin Londra şehrinde protesto gösterileri düzenleyen ''Just Stop Oil'' isimli aktivist grubundan iki kadın, Van Gogh'un ünlü "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası döktü. Daha sonra duvara ellerini yapıştıran protestocular eylem esnasında, "Sanat mı yoksa hayat mı daha değerli" diye slogan attı.

Londra'daki Ulusal Galeri'de iki genç aktivistin protesto eylemi sırasında, ziyaretçilerden panik içinde "Aman Tanrım" sesleri yükseldi. Olay salonda bulunanlar tarafından kayıt altına alınırken, camla korunan tabloya çorba bulaşmadı.

"ADALETTEN, GIDADAN DAHA MI DEĞERLİ"

Eylemi yapan aktivistlerden biri, "Hayat mı sanat mı daha değerli? Adaletten, gıdadan daha mı değerli? Bir tablonun korunmasına gezegen ve insanları korumaktan daha mı çok önem veriyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

İngiltere'de pahalılığı protesto eden aktivistler, Van Gogh'un ünlü eserine domates çorbası döktü

BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Just Stop Oil'in Twitter hesabından paylaşılan protesto videosu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İklim aktivistleri daha önce de İtalya'nın Florasa kentinde, fosil yakıt kullanımını protesto etmek için ellerini Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin "Primavera" adlı tablosuna yapıştırmıştı.

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