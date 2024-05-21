Londra'dan Singapur'a Uçak Şiddetli Türbülansa Girdi - Son Dakika
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Dünya

Londra'dan Singapur'a Uçak Şiddetli Türbülansa Girdi

Londra'dan Singapur'a seyahat eden bir uçak, şiddetli türbülansa girdi. Bir yolcu hayatını kaybetti ve otuz yolcu yaralandı. Bu nedenle uçak, Tayland'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Singapore Airlines tarafından işletilen Boeing 777 uçağı, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Yolculara ve mürettebata yardım sağlamak için gerekli önlemler alınmaktadır.

21.05.2024 13:42
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Londra'dan Singapur'a şiddetli türbülansa girdi. Bir yolcunun hayatını kaybetmesi ve otuz yolcunun yaralanması üzerine, uçak Tayland'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Singapore Airlines tarafından işletilen Boeing 777 uçağı, yerel saatle 22.17'de 211 yolcu ve 18 mürettebat ile İngiltere'den havalandı.

Ancak, uçuş SQ321, bölgedeki aşırı tropikal fırtınalar nedeniyle hava sahasına girerken şiddetli türbülans yaşadı. 9V-SWM tescilli uçak, yerel saatle 15.45'te acil iniş yaptığı Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçak, yerel saatle 18.10'da Singapur Changi Havalimanı'na inmeyi planlıyordu.

Uçağın yanında ambulanslar görüntülendi.

Tayland'ın 3PlusNews, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu bildirdi.

Yerel medyaya göre, bir yolcu hayatını kaybetti ve yaklaşık 30 yolcu yaralandı, bu da acil inişe yol açtı.

Olayda hayatını kaybeden kişinin nereli olduğu henüz belirlenemedi.

Singapore Airlines, Facebook'ta yaptığı açıklamada, acil inişi ve bir yolcunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Havayolu, "20 Mayıs 2024'te Londra (Heathrow) - Singapur seferini yapan Singapore Airlines uçuşu #SQ321, yolculuk sırasında şiddetli türbülansla karşılaştı," dedi. "Uçak Bangkok'a yönlendirildi ve yerel saatle 15.45'te iniş yaptı.

"Boeing 777-300ER'de yaralanmalar ve bir ölüm olduğunu teyit edebiliriz. Toplamda 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu," dedi.

"Singapore Airlines, hayatını kaybeden kişinin ailesine en derin taziyelerini sunar.

"Önceliğimiz, uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan tüm yardımı sağlamaktır. Gerekli tıbbi yardımı sağlamak için Tayland'daki yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve ihtiyaç duyulan ek yardımı sağlamak için Bangkok'a bir ekip gönderiyoruz," açıklamasını ekledi.

Londra'dan Singapur'a giden bir uçak, aşırı tropikal fırtınalar nedeniyle şiddetli türbülansa girdi: 1 yolcu öldü, 30 yolcu yaralandı
Londra'dan Singapur'a giden bir uçak, aşırı tropikal fırtınalar nedeniyle şiddetli türbülansa girdi: 1 yolcu öldü, 30 yolcu yaralandı

Boeing 777, Singapur, Tayland, Londra, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Londra'dan Singapur'a Uçak Şiddetli Türbülansa Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'dan Singapur'a Uçak Şiddetli Türbülansa Girdi - Son Dakika
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