Üye Girişi
Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick görevinden istifa etti - Son Dakika
BBC

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick görevinden istifa etti

10.02.2022 23:46
Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick görevinden istifa etti

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son dönemlerde polis teşkilatında meydana gelen birçok tartışmalı olayın ardından görevinden ayrılıyor.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son dönemlerde polis teşkilatında meydana gelen bir dizi tartışmalı olayın ardından görevinden ayrılıyor.

Dick, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, Emniyet Müdürü olarak liderliğine güvenmediğini kendisine açıkça belirtmesinin ardından, görevden ayrılmaktan "başka seçeneği" kalmadığını söyledi.

Geçen hafta, polis teşkilatını denetleme kurumu, teşkilattaki bazı polisler arasında "utanç verici" kadın düşmanlığı, ayrımcılık ve cinsel taciz olayları tespit etmişti.

Dick, İngiltere'nin en büyük polis teşkilatına liderlik eden ilk kadındı.

Görevden ayrılacağı duyurulmadan birkaç saat öncesinde BBC Londra'ya konuşan Dick, denetleme kurumunun bulguları konusunda "öfkeli" olduğunu ve görevi bırakmaya "kesinlikle niyeti olmadığını" söylemişti.

Belediye Başkanı Khan ise yaptığı açıklamada, Dick'in tepkisinden "memnun olmadığını" ve "kenara çekilmesi gerektiğini" söyledi.

40 yıllık polislik kariyeri için Dick'e teşekkür eden Khan, Londra Emniyet Müdürlüğü'ne güveni yeniden sağlamak amacıyla "yeni bir emniyet müdürünün atanması konusunda İçişleri Bakanı'yla yakın çalışacağını" söyledi.

Başbakan Boris Johnson, Dick'in "ülkesine on yıllardır büyük bir özveri ve seçkinlikle hizmet ettiğini" söyledi.

Dört yıl görev yapan Dick, düzenli bir görev devri için kısa bir süre daha hizmet etmeye devam edeceği konusunda Londra Belediye Başkanı ile anlaştı.

Dick'e yönelik tepkiler ve istifa çağrısı, geçen yıl Mart ayında bir polis tarafından kaçırılıp öldürülen Sarah Everard'ı anmak ve kadına yönelik şiddeti protesto etmek için toplanan kalabalığa Londra Polis Teşkilatı'nın müdahale etmesi ardından artmıştı.

YORUMLAR
500

İstifa, Londra, Taciz, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick görevinden istifa etti - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
23:37 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi?
23:24 Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım
23:23 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
23:03 Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor
22:55 15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı
22:19 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni çıkış: Hatadan dönülmez ise diğer adımları da atacağım
22:09 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Erdoğan'dan ilk açıklama
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 23:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick görevinden istifa etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement