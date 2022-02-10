Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick görevinden istifa etti

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son dönemlerde polis teşkilatında meydana gelen bir dizi tartışmalı olayın ardından görevinden ayrılıyor.

Dick, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, Emniyet Müdürü olarak liderliğine güvenmediğini kendisine açıkça belirtmesinin ardından, görevden ayrılmaktan "başka seçeneği" kalmadığını söyledi.

Geçen hafta, polis teşkilatını denetleme kurumu, teşkilattaki bazı polisler arasında "utanç verici" kadın düşmanlığı, ayrımcılık ve cinsel taciz olayları tespit etmişti.

Dick, İngiltere'nin en büyük polis teşkilatına liderlik eden ilk kadındı.

Görevden ayrılacağı duyurulmadan birkaç saat öncesinde BBC Londra'ya konuşan Dick, denetleme kurumunun bulguları konusunda "öfkeli" olduğunu ve görevi bırakmaya "kesinlikle niyeti olmadığını" söylemişti.

Belediye Başkanı Khan ise yaptığı açıklamada, Dick'in tepkisinden "memnun olmadığını" ve "kenara çekilmesi gerektiğini" söyledi.

40 yıllık polislik kariyeri için Dick'e teşekkür eden Khan, Londra Emniyet Müdürlüğü'ne güveni yeniden sağlamak amacıyla "yeni bir emniyet müdürünün atanması konusunda İçişleri Bakanı'yla yakın çalışacağını" söyledi.

Başbakan Boris Johnson, Dick'in "ülkesine on yıllardır büyük bir özveri ve seçkinlikle hizmet ettiğini" söyledi.

Dört yıl görev yapan Dick, düzenli bir görev devri için kısa bir süre daha hizmet etmeye devam edeceği konusunda Londra Belediye Başkanı ile anlaştı.

Dick'e yönelik tepkiler ve istifa çağrısı, geçen yıl Mart ayında bir polis tarafından kaçırılıp öldürülen Sarah Everard'ı anmak ve kadına yönelik şiddeti protesto etmek için toplanan kalabalığa Londra Polis Teşkilatı'nın müdahale etmesi ardından artmıştı.