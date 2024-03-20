Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel \'Günün Hadisi\' yayınlandı

Dünya

Müslümanlar için kutsal ay olan Ramazan'ın 9. gününde, Londra merkez tren istasyonundaki panolarda 'Günün Hadisi' yayınlandı. Hz. Muhammed'in hadisini içeren ekranda, "Ademoğullarının hepsi günahkârdır, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, çok tövbe edenlerdir." sözleri yer aldı.

RAMAZAN AYINDA MÜSLÜMANLARI UNUTMADILAR

Dünyanın dört bir yanında milyarlarca Müslüman, Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini gerçekleştiriyor. Londra tren istasyonu yetkilileri de bu özel ayda Müslümanlar için özel bir jeste imza attı. 'Günün Hadisi' başlığı altında,"Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ademoğullarının hepsi günahkârdır, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, çok tövbe edenlerdir." ifadeleri yer aldı.

"DİĞER DİNLERİN ÖZEL GÜNLERİNİ DE AYNI ŞEKİLDE KUTLUYORUZ"

Kimileri bu toplumsal mesajdan mutluluk duyarken kimileri ise tartışma konusu haline getirerek, bunun 'yanlış' yönlendirildiğini ve amacına 'aykırı' olduğunu söyledi. Gelen tepkiler sürerken pek çok kişi yapılanı anlamlı bularak alkışladı. İstasyon yetkilileri ise, "Meslektaşlarımızın ve yolcularımızın inançlarını işaretlemek için Paskalya , Noel , Fısıh ve Diwali gibi diğer dinlerin özel günlerini de aynı şekilde kutluyoruz." açıklamasında bulundu.