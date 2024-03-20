Müslümanlar için kutsal ay olan Ramazan'ın 9. gününde, Londra merkez tren istasyonundaki panolarda 'Günün Hadisi' yayınlandı. Hz. Muhammed'in hadisini içeren ekranda, "Ademoğullarının hepsi günahkârdır, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, çok tövbe edenlerdir." sözleri yer aldı.
Dünyanın dört bir yanında milyarlarca Müslüman, Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini gerçekleştiriyor. Londra tren istasyonu yetkilileri de bu özel ayda Müslümanlar için özel bir jeste imza attı. 'Günün Hadisi' başlığı altında,"Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ademoğullarının hepsi günahkârdır, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, çok tövbe edenlerdir." ifadeleri yer aldı.
Kimileri bu toplumsal mesajdan mutluluk duyarken kimileri ise tartışma konusu haline getirerek, bunun 'yanlış' yönlendirildiğini ve amacına 'aykırı' olduğunu söyledi. Gelen tepkiler sürerken pek çok kişi yapılanı anlamlı bularak alkışladı. İstasyon yetkilileri ise, "Meslektaşlarımızın ve yolcularımızın inançlarını işaretlemek için Paskalya , Noel , Fısıh ve Diwali gibi diğer dinlerin özel günlerini de aynı şekilde kutluyoruz." açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel 'Günün Hadisi' yayınlandı - Son Dakika
Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, biriktirdiği kefen parasını İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Yüksek, geçen yıl da biriktirdiği parayı Kahramanmaraş merkezli depremzedelere bağışlamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar'da son 5 ayda sivillere yönelik saldırılarda belirgin artış görüldüğünü belirterek, 'Sivil hedeflere yönelik hava saldırıları 5 kat arttı.' ifadelerini kullandı. Andrews, askeri yönetimin sivillere yönelik saldırılarının arttığını, cuntaya karşı daha güçlü ve koordineli uluslararası eyleme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı. Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı.
Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, kefeni için biriktirdiği 10 bin TL'yi Gazze'ye bağışladı. Siirt İl Müftülüğüne giderek parayı teslim eden Yüksek, örnek davranışıyla takdir topladı. Geçen sene depremzedelere yardım eden Yüksek, Rabbimizden niyetini kabul etmesini diledi.
Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın Çatak ilçesi arasındaki yol, çığ düşmesi sonucu ikiye ayrıldı ve ulaşıma kapandı. Van Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için çalışmalara başladı. Vatandaşlar ise tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da, Devlet Başkanı Vo Van Thuong'un istifa ettiği bildirildi. Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi, Thuong'un parti hükümlerini ihlal ettiğini belirterek istifayı kabul ettiğini açıkladı. Thuong'un Devlet Başkanlığı, Politbüro üyeliği ve Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerine son verildi.
Yalova'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, uzmanları endişelendiriyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Zemin Mekaniği ve Etüt Laboratuvarı Müdürü Mustafa Serhat Durmuş, depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabileceğini ve İstanbul için risk oluşturabileceğini belirtti. Yalova'daki depremin İstanbul depremiyle bağlantısı olup olmadığı ise henüz net değil.
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