Los Angeles\'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde,Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestolar şiddetlendi. Barışçıl başlayan gösteriler, bazı grupların yağmaya yönelmesiyle kontrolden çıktı ve bu olaylarda bir Apple mağazası da dahil olmak üzere birçok iş yeri yağmalandı.

Trump'ın özellikle aileleri parçalayan ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı koşullarıyla eleştirilen sert göçmenlik politikaları, uzun süredir kamuoyunun tepkisini çekiyordu. Los Angeles'ta bu politikalara duyulan öfke, başlangıçta barışçıl gösterilerle ifade edilse de, kısa sürede şiddetli çatışmalara ve yağma olaylarına dönüştü. Göstericilerin bazıları, ana caddelerdeki dükkanları hedef alarak yağma eylemlerine girişti. Özellikle teknoloji ve lüks tüketim markalarının mağazaları büyük zarar gördü. Şehrin işlek bölgelerinden birinde bulunan bir Apple mağazası da bu yağmada nasibini alırken, içeriden çok sayıda elektronik ürün çalındı.

Olayların büyümesi üzerine Los Angeles Polisi, göstericilere müdahale etmekte zorlandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderilse de, yağma olaylarının şehrin farklı noktalarına yayılması, güvenlik güçlerinin yetersiz kalabileceği endişelerini artırdı.

Bu durum, hem aktivist gruplar hem de Los Angeles halkı arasında derin tartışmalara yol açtı. Barışçıl gösteri hakkını savunanlar, yağma eylemlerinin asıl protesto amacına gölge düşürdüğünü vurgularken, şehir yetkilileri kamu düzenini sağlamak için tüm önlemlerin alınacağını duyurdu. Olayların ardından kent genelinde güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.