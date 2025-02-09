Los Angeles\'taki Yangınların Ardından Tehlikeli Atık Temizliği Başladı

Dünya

ABD'de Los Angeles'taki yangınların ardından tehlikeli atık temizliği çalışmalarının başladığı belirtildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), California eyaletinin Los Angeles kentinde geçen ay çıkan orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde atık temizliği çalışmalarına başlandığını duyurdu. EPA'dan yapılan açıklamada, "EPA, Los Angeles bölgesindeki büyük yangınların ardından yerel yönetimlere ve bölge sakinlerine yardımcı olmak amacıyla, Ajans tarihindeki orman yangınına bağlı en büyük tehlikeli atık temizleme faaliyetini yürütüyor" denildi.