Los Angeles Yangınlarında İtfaiyeci Kılığına Giren İki Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Los Angeles Yangınlarında İtfaiyeci Kılığına Giren İki Kişi Gözaltına Alındı

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ABD'nin Oregon eyaletinden gelen iki kişi, Los Angeles'taki Palisades yangınlarında itfaiyeci kılığına girmekten gözaltına alındı. Olay, sahte bir itfaiye aracı ile yangın alanında bulunmaları üzerine keşfedildi.

20.01.2025 10:00  Güncelleme: 10:01
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ABD'nin Oregon eyaletinde 2 kişi Los Angeles yangınlarında itfaiyeci kılığına girmekten gözaltına alındı.

Los Angeles polisinden yapılan açıklamada, Palisades yangınında 2 kişinin itfaiyeci kılığına girmekten gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Bir devriye birimi, itfaiye personeliyle birlikte Palisades yangın alanından geçiyordu ve meşru görünmeyen bir itfaiye aracı gözlemledi. Kamyonun iki yolcusuyla temas kuran şerif yardımcıları, her ikisinin de koruma kıyafeti giydiğini fark etti. Araçtakiler Oregon'daki 'Roaring River İtfaiye Departmanı'ndan olduklarını iddia ettiler. Ekipler, departman adının yasal bir kurum olmadığını ve kamyonun bir açık artırmadan satın alındığını öğrendi. Araçtaki iki kişinin üzerinde CAL-Fire tişörtleri, kaskları ve telsizleri vardı. İkili 17 Ocak 2025 Cuma günü tahliye bölgesinde olduklarını itiraf etti. Polis memurları 31 yaşındaki Dustin Nehl ve 44 yaşındaki Jennifer Nehl'i itfaiyeci kılığına girmekten gözaltına aldı" denildi.

Los Angeles Yangınlarında İtfaiyeci Kılığına Giren İki Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Los Angeles Yangınlarında İtfaiyeci Kılığına Giren İki Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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